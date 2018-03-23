В Краснодаре скончался глава краевого Роспотребнадзора
Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Краснодарскому краю Павел Николаевич скончался 23 марта.
Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Краснодарскому краю Павел Николаевич скончался 23 марта.
Павел Николаевич умер на 58-м году жизни. Похороны пройдут 26 марта. Место прощания уточнят позже, сообщили порталу Юга.ру в
Павел Николаевич возглавлял краевое управление Роспотребнадзора с марта 2016 года. Имел высшее медицинское образование по специальности
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