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13:25 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре скончался глава краевого Роспотребнадзора

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Краснодарскому краю Павел Николаевич скончался 23 марта.

Павел Николаевич умер на 58-м году жизни. Похороны пройдут 26 марта. Место прощания уточнят позже, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Павел Николаевич возглавлял краевое управление Роспотребнадзора с марта 2016 года. Имел высшее медицинское образование по специальности санитарно-гигиеническое дело. Он являлся советником государственной гражданской службы РФ первого класса, заслуженным работником здравоохранения Кубани, кандидатом медицинских наук.

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