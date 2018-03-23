Власти Новокуйбышевска грозятся снести частные гаражи
Департамент капитального строительства и архитектуры Новокуйбышевска вновь призывает владельцев незаконно установленных металлических гаражей добровольно их вывезти.
Департамент капитального строительства и архитектуры Новокуйбышевска вновь призывает владельцев незаконно установленных металлических гаражей добровольно их вывезти.
Речь идет о гаражах, расположенных на улице Дзержинского в районе дома № 36, на улице Ворошилова в районе дома № 14 и на улице Свердлова в районе дома № 19.
Убрать незаконные объекты власти Новокуйбышевска предлагают до 6 апреля 2018 года. Всех владельцев, которые уверены, что их гаражи были установлены правомерно, ждут в департаменте по адресу: улица Островского, 12, кабинет 5 (приемные дни — вторник, пятница с 10:00 до 13:00, телефон для справок: 8 (84635) 4−81−42) с документами об их законности.
«В случае неявки или отказа от исполнения добровольного вывоза незаконно установленного нестационарного объекта будет организована работа по принудительному демонтажу и вывозу», — сообщили в администрации города.
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