Власти Новокуйбышевска грозятся снести частные гаражи

Речь идет о гаражах, расположенных на улице Дзержинского в районе дома № 36, на улице Ворошилова в районе дома № 14 и на улице Свердлова в районе дома № 19.

Убрать незаконные объекты власти Новокуйбышевска предлагают до 6 апреля 2018 года. Всех владельцев, которые уверены, что их гаражи были установлены правомерно, ждут в департаменте по адресу: улица Островского, 12, кабинет 5 (приемные дни — вторник, пятница с 10:00 до 13:00, телефон для справок: 8 (84635) 4−81−42) с документами об их законности.