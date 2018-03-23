Цветной дождь прошел на Кубани из-за песчаных бурь в Северной Африке

«Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь», — сказал Бондарь.
Он подчеркнул, что выпавшие осадки «не являются химическим и не представляют опасности для жизни и здоровья людей».
Кроме того, пользователи соцсетей сообщают о цветном снеге в Сочи на курорте «Роза Хутор».
Ранее сообщалось, что желтый и розовый снег выпал на территории Одесской области Украины.
Мэр Измаила Андрей Абрамченко в фейсбуке сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.
«Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено», — написал Абрамченко, добавив, что выводы Одесского лабораторного центра будут позже.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.