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12:54 (мск), источник: РИА Крым

Два дня без воды: отключение ждет Симферополь и два района Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА новости Крым. Из-за проведения работ на водопроводных сетях в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Перебои с водой связаны «с производством работ по переподключению участков на Партизанском водоводе Ду1000мм и на Молочненском водоводе Ду1200мм, уточнили в пресс-службе.

Так, с 30 марта 2018 года (с 22:00) до 1 апреля (21:00) будет отсутствовать водоснабжение у жителей сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Тополи, Новопавловка, Почтовое, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное-1,3,5, а также пригородных поселков Аграрное, Грэсовский. Не будет воды и в садовых товариществах «Дзержинец», «Энергетик», «Домостроитель», «Садовод», «Родничок», «Ивушка», «Союз».

Кроме того, в зоне отключения ряд микрорайонов города Симферополя. Это — Новоромановка, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, а также район улиц Кечкеметской, Лизы Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Элеваторной, Калинина, Дзюбанова, Жигулина Роща, Москольцо, ж/д вокзал, Старый город и центр Симферополя.

Также не будет воды у жителей улицы Севастопольской и прилегающих к ней улиц (от 1-й Конной Армии до Козлова), улиц Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина. Без водоснабжения окажутся и котельные по улицам Дзюбанова, Гайдара, Железнодорожная, Стрелковая, Желябова, Объездная, Спортивная и пер. Заводскому.

По графику будет осуществляться водоснабжение в микрорайонах Ак-Мечеть (с 6:00 до 11:00), Фонтаны, 7-ая горбольница, Залесская, М. Жукова, Г. Сталинграда, Красная Горка (с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00), в котельных Промэнергоузел, 1-й Конной Армии, ул. Баррикадная (с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00).

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