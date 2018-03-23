Конституционный суд объяснил, кого нельзя сажать под домашний арест
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ подтвердил, что помещать под домашний арест можно лишь предполагаемых преступников, которым, по закону, грозят реальные сроки заключения, не ниже, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте суда.
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