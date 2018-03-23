Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Родители тройняшек установили в доме «военный режим» (фото
Польша потребовала $543 млрд за ущерб во время Второй мировой
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Егор Крид побрился налысо
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
13:03 (мск), источник: РИА Новости

Конституционный суд объяснил, кого нельзя сажать под домашний арест

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ подтвердил, что помещать под домашний арест можно лишь предполагаемых преступников, которым, по закону, грозят реальные сроки заключения, не ниже, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте суда.

Источник: РИА Новости

КС опубликовал постановление по делу о проверке конституционности частей 1 и 3 статьи 107 УПК РФ в связи с жалобой бизнесмена, задолжавшего работавшим на Крайнем Севере вахтовикам больше 30 миллионов рублей, что стало предметом разбирательства в рамках уголовного дела.

В ходе следствия коммерсанта поместили под домашний арест, и в итоге он погасил все свои долги. Следователь в связи с этим просил суд закрыть дело и назначить бизнесмену судебный штраф, тем не менее домашний арест был продлен еще на несколько месяцев.

«Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за это преступление… в качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение свободы», — говорится в постановлении КС.

Отступать от общего правила можно только в исключительных случаях, например если обвиняемый уже нарушал ранее избранную меру пресечения. При этом, напомнил КС, решение суда о мере пресечения не предопределяет его выводы по основному вопросу — о виновности подсудимого и о его наказании.

В связи с этим КС обязал пересмотреть дело заявителя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Обращение Владимира Путина к россиянам
Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль
Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия для ФСО
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь