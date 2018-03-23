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13:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тёплые выходные ждут Иркутскую область

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области 24 марта 2018 года местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 17−22 м/с, мокрый снег и снег, в северных районах местами сильный снег, метели. В южных районах днём северо-западный ветер 12−17 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. А 25 марта ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, местами до 20−25 м/с, мокрый снег и снег, метели. На дорогах области снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

В субботу, 24 марта, переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в северных районах местами сильный снег, ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с, в южных районах 5−10 м/с, порывы 12−17 м/с, температура ночью 0,-5, при прояснении -10,-15, в западных районах при облачной погоде до +5, днём +8,+13, при облачной погоде +3,-2. На сутки по Иркутску — переменная облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью около 0, днём +9,+11.

В воскресенье, 25 марта, по области — переменная облачность, небольшие и умеренные осадки ночью местами в виде мокрого снега и снега, днём по области преимущественно в виде мокрого снега и дождя, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, к утру и днём местами 10−15 м/с, порывы 20−25 м/с, метели, температура ночью +2,-3, при прояснении -8,-13, в западных районах при облачной погоде до +5, в Катангском районе -5,-10, местами -13,-18, днём +4,+9, местами +2,-3.

В понедельник, 26 марта, переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, втер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы 12−17 м/с, температура ночью -3,-8, при прояснении -13,-18, в западных районах при облачной погоде +1,-4, днём +5,+10, местами 0,-5.

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