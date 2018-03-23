Новосибирские селекционеры создали сорт перца «Египетская сила»

Накануне нового огородного сезона селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции передали в государственную комиссию для проведения экспертной оценки сорт сладкого перца «Египетская сила».

Необычное название он получил за пирамидальную форму плодов, которая вызвала у селекционеров ассоциации с египетскими пирамидами. В ближайшее время новая культура может пополнить государственный реестр овощных культур, а примерно через год семена этих сортов уже могут появиться в продаже.

— Этот сорт отличается высоким содержанием витамина «С». Обычно этот показатель сильно зависит от погоды и потому колеблется по годам. У «Египетской силы» — вне зависимости от погодных условий — содержание аскорбиновой кислоты ежегодно оказывается выше, чем у других сортов, составляя примерно 186 — 188 мг%. В среднем данный показатель у сладкого перца составляет 105 — 110 мг%, — рассказывают в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

По словам заведующей лабораторией селекции, семеноводства и технологий возделывания овощных культур и картофеля Сибирского НИИ растениеводства и селекции Татьяны Штайнерт, высокое содержание витамина «С» позволяет рекомендовать этот сорт для функционального питания — очень популярного направления в наше время.