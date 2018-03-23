Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Родители тройняшек установили в доме «военный режим» (фото
«Первый канал» ответил на слова о смене ведущего «Пусть говорят»
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Расцвела: Кабаева вызвала восторг лаконичным образом - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Sony назвал победителей World Photography Awards
17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские селекционеры создали сорт перца «Египетская сила»

Примерно через год семена новой культуры уже могут появиться в продаже.

Накануне нового огородного сезона селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции передали в государственную комиссию для проведения экспертной оценки сорт сладкого перца «Египетская сила».

Необычное название он получил за пирамидальную форму плодов, которая вызвала у селекционеров ассоциации с египетскими пирамидами. В ближайшее время новая культура может пополнить государственный реестр овощных культур, а примерно через год семена этих сортов уже могут появиться в продаже.

— Этот сорт отличается высоким содержанием витамина «С». Обычно этот показатель сильно зависит от погоды и потому колеблется по годам. У «Египетской силы» — вне зависимости от погодных условий — содержание аскорбиновой кислоты ежегодно оказывается выше, чем у других сортов, составляя примерно 186 — 188 мг%. В среднем данный показатель у сладкого перца составляет 105 — 110 мг%, — рассказывают в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

По словам заведующей лабораторией селекции, семеноводства и технологий возделывания овощных культур и картофеля Сибирского НИИ растениеводства и селекции Татьяны Штайнерт, высокое содержание витамина «С» позволяет рекомендовать этот сорт для функционального питания — очень популярного направления в наше время.

Также селекционеры отмечают, что новый сорт имеет достаточно высокую урожайность — от 5 до 6 килограммов с квадратного метра. По словам ученых, это не рекордный показатель, но для сладкого перца такая урожайность считается приличной.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Читальный зал: столяр
Под крики «Аллах акбар». Что известно о захвате магазина во Франции
Меркель сообщила о доказательствах по «делу Скрипаля»
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Ученые раскрыли тайну «гуманоида из Атакамы»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь