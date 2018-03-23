В Крыму найдена пропавшая 21-летняя Анастасия Ресницкая

Анастасия пропала 18 марта в Симферополе. В последний раз девушку видели в районе общеобразовательной школы № 33 по ул. Бела Куна.

Где находилась девушка все это время пока неизвестно. Однако в МВД уточнили, что в отношении нее противоправных действий совершено не было, сейчас Анастасия находится дома.