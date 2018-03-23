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13:08 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму найдена пропавшая 21-летняя Анастасия Ресницкая

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Пропавшую в воскресенье 21-летнюю крымчанку Анастасию Ресницкую нашли в районе Феодосии, девушка жива и здорова. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Анастасия пропала 18 марта в Симферополе. В последний раз девушку видели в районе общеобразовательной школы № 33 по ул. Бела Куна.

Где находилась девушка все это время пока неизвестно. Однако в МВД уточнили, что в отношении нее противоправных действий совершено не было, сейчас Анастасия находится дома.

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