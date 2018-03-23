В Волгоградской области приняли закон о парковочных местах для инвалидов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регпарламента, бесплатными парковочными местами разрешили пользоваться не только водителям-инвалидам, но и тем, кто перевозит людей с ограниченными возможностями. На их машинах обязательно должен быть установлен соответствующий опознавательный знак.