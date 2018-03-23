В Воронеже открыли образовательный центр Башмета
Седьмой в России образовательный центр музыканта Юрия Башмета, где музыкально одаренных детей обучают ведущие педагоги, открылся в Воронеже, сообщает облправительство.
Седьмой в России образовательный центр музыканта Юрия Башмета, где музыкально одаренных детей обучают ведущие педагоги, открылся в Воронеже, сообщает облправительство.
Проект реализуется в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Знаменитый альтист и дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет много лет занимается поддержкой талантливой молодежи. Создаваемые им школы в крупнейших культурных центрах страны направлены, прежде всего, на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей.
Образовательные центры уже работают в
«В регионе в последние годы реализовано множество проектов под кураторством признанных мастеров отечественной культуры и направленных на творческое развитие талантливых детей. Новый образовательный центр — это очередной важный шаг в деле совершенствования музыкального образования в Воронежской области», — говорится в сообщении.
На базе Воронежской специальной музыкальной школы и городской Детской школы искусств № 11 имени М. И. Носырева уже стартовали
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