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13:12 (мск), источник: Newsroom24.ru

Отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 26 марта в Нижнем Новгороде

В этот день будут проводиться плановые профилактические работы на радиотелевизионной станции.

Источник: Newsroom24.ru

Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 26 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Как отмечается в сообщении, отключения будут проводиться в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции.

26 марта с 05:00 до 14:00 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, НТВ, Россия-1, Россия-К, Петербург-5 канал, Матч ТВ, ТВ Центр, ННТВ, СТС, ТНТ, Волга, Домашний, РЕН ТВ, Ю, ТВ 3, Звезда, Disney, Че, ТНТ 4, Пятница; с 07:30 до 09:00 (МСК) — канала Россия-24.

Также с 05:00 до 14:00 будет ограничено вещание радиостанций Радио Маяк, Радио России, Вести FM, Серебряный дождь, Радио Рекорд, Радио Рандеву, Радио Дача, Love radio, Ретро FM, Бизнес FM, NN-Radio, Авторадио, Наше радио, DFM; с 08:00 до 14:00 (МСК) — радиостанций Европа плюс, Дорожное радио, Юмор FM, Комсомольская правда.

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