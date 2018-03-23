Источник: Newsroom24.ru

Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 26 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Как отмечается в сообщении, отключения будут проводиться в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции.

26 марта с 05:00 до 14:00 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, НТВ, Россия-1, Россия-К, Петербург-5 канал, Матч ТВ, ТВ Центр, ННТВ, СТС, ТНТ, Волга, Домашний, РЕН ТВ, Ю, ТВ 3, Звезда, Disney, Че, ТНТ 4, Пятница; с 07:30 до 09:00 (МСК) — канала Россия-24.