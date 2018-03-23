Отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 26 марта в Нижнем Новгороде
В этот день будут проводиться плановые профилактические работы на радиотелевизионной станции.
В этот день будут проводиться плановые профилактические работы на радиотелевизионной станции.
Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 26 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Как отмечается в сообщении, отключения будут проводиться в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции.
26 марта с 05:00 до 14:00 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, НТВ, Россия-1,
Также с 05:00 до 14:00 будет ограничено вещание радиостанций Радио Маяк, Радио России, Вести FM, Серебряный дождь, Радио Рекорд, Радио Рандеву, Радио Дача, Love radio, Ретро FM, Бизнес FM,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.