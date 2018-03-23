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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Пеннингтонского биомедицинского университета (США) показали, что сокращение калорий на 15 процентов в течение двух лет замедляет старение.

Статья специалистов опубликована в журнале Cell Metabolism. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 73 человека в возрасте 21−50 лет, которых разделили на две группы: 47 человек сократили потребление калорий на 24 месяца, а 26 вошли в контрольную группу.

Итоговое обследование прошли 53 добровольца, при этом 34 участника из первой группы потеряли, в среднем, почти девять килограммов. При этом не было отмечено никаких побочных эффектов, включая анемию, чрезмерную потерю костной массы или нарушение менструального цикла.

Оказалось, что ограничение калорий снижало потребность организма в энергии на 80−120 килокалорий в день, что указывало на замедление метаболизма. Также снижались активность щитовидной железы и темпы образования активных форм кислорода (АФК).

АФК включают в себя свободные радикалы, повреждающие компоненты клеток, включая белки, липиды и ДНК. Окислительный стресс, вызванный переизбытком активного кислорода, связывается со многими возрастными заболеваниями, в том числе атеросклероз, рак, диабет и ревматоидный артрит.

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