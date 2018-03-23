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14:31 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге проектируют очередные веломаршруты

Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию велосипедных маршрутов объявлен в Петербурге. Об этом 23 марта сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: Reuters

Речь идет о маршрутах в Василеостровском и Адмиралтейском районах, ставших победителями в проекте «Мой бюджет». Речь идет о велополосах от станции метро «Адмиралтейская» до Новой Голландии и на Васильевском острове.

Протяженность первого маршрута — 1,9 километра. Он пройдет от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.

Второй маршрут длиннее — 3,3 километра от Большого проспекта Васильевского острова до Наличной улицы.

Итоги конкурса будут ясны в апреле 2018 года.

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