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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: главу Волоколамского района отправят в отставку

Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов будет отправлен в отставку из-за событий вокруг мусорного полигона «Ядрово», сообщает газета «Новые известия» со ссылкой на источник в областном правительстве.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, место господина Гаврилова, скорее всего, займет глава другого подмосковного района.

В приемной главы района «Ъ» сообщили: «Никакой информации на эту тему у нас нет, Евгений Васильевич находится на заседании штаба».

Евгений Гаврилов был избран главой Волоколамского муниципального района Московской области в апреле 2014 года.

Напомним, в Волоколамске разразился скандал из-за свалки «Ядрово». 21 марта несколько сот жителей Волоколамска вышли к Центральной районной больнице после сообщений о госпитализации школьников с признаками отравления после выброса газа.

Несколько жителей района подали иск в суд с требованием закрыть свалку.
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