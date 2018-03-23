СМИ: главу Волоколамского района отправят в отставку

Источник: РИА "Новости"

По его данным, место господина Гаврилова, скорее всего, займет глава другого подмосковного района.

В приемной главы района «Ъ» сообщили: «Никакой информации на эту тему у нас нет, Евгений Васильевич находится на заседании штаба».

Евгений Гаврилов был избран главой Волоколамского муниципального района Московской области в апреле 2014 года.

Напомним, в Волоколамске разразился скандал из-за свалки «Ядрово». 21 марта несколько сот жителей Волоколамска вышли к Центральной районной больнице после сообщений о госпитализации школьников с признаками отравления после выброса газа.