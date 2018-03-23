СМИ: главу Волоколамского района отправят в отставку
Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов будет отправлен в отставку
Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов будет отправлен в отставку
По его данным, место господина Гаврилова, скорее всего, займет глава другого подмосковного района.
В приемной главы района «Ъ» сообщили: «Никакой информации на эту тему у нас нет, Евгений Васильевич находится на заседании штаба».
Евгений Гаврилов был избран главой Волоколамского муниципального района Московской области в апреле 2014 года.
Напомним, в Волоколамске разразился скандал
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