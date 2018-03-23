Движение на Карла Маркса перекроют из-за ярмарки
Временно изменятся маршруты движения пассажирского транспорта в субботу, 31 марта, в районе площади Карла Маркса в Новосибирске. Здесь с 10 до 16 часов будет работать общегородская продовольственная ярмарка, что потребует перекрытия проезжей части и изменения маршрутов общественного транспорта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.