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16:27 (мск), источник: VN.ru

Движение на Карла Маркса перекроют из-за ярмарки

Временно изменятся маршруты движения пассажирского транспорта в субботу, 31 марта, в районе площади Карла Маркса в Новосибирске. Здесь с 10 до 16 часов будет работать общегородская продовольственная ярмарка, что потребует перекрытия проезжей части и изменения маршрутов общественного транспорта.

Движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса будет закрыто с 6.00 до 16.00. На этот период движение пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме.

Автобусные маршруты:

— № 45 — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Покрышкина — площадь им. Карла Маркса — проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме;.

— № 43, 60 — ул. Титова — ул. Покрышкина — ул. Сибиряков-Гвардейцев, далее — по действующим схемам;.

— № 11, 20 — ул. Ватутина — площадь им. Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении).

Маршрутные такси:

— № 54 — ул. Титова — площадь им. Карла Маркса — ул. Ватутина, далее — по действующей схеме;.

— № 55 — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Покрышкина — площадь им. Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме.

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