В Петербурге хотят резко повысить штрафы за неправильную парковку

Источник: Агентство «Москва»

Федеральную инициативу повысить штрафы за подобное нарушение комитет по законодательству городского парламента поддержал 23 марта. По мнению депутатов, нынешние санкции за «не соответствуют степени общественной вредности».

Один из инициаторов изменений, Денис Четырбок, предлагает увеличить штрафы за неправильную стоянку в четыре раза — с 500 до 2 тысяч рублей. Штрафом в 3 тысячи рублей против нынешней тысячи рублей обойдется стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а также на остановках общественного транспорта. Накладной для нарушителей окажется и остановка автотранспорта на трамвайных путях. Для жителей Москвы и Петербурга штрафы составят 4 тысячи рублей.

«Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жесткие санкции, чем в других регионах. Необходимо воспитывать культуру вождения. Эту затянувшуюся “вакханалию” на российских дорогах уже давно пора прекратить», — добавил Четырбок.

Отметим, что последние изменения в указанную часть КоАП вносились еще в 2011 году.