Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Глава ДНР прокомментировал арест Савченко
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Ольга Бузова сменила прическу
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
14:45 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге хотят резко повысить штрафы за неправильную парковку

Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят ударить рублем по нарушителям правил парковки в городе.

Источник: Агентство «Москва»

Федеральную инициативу повысить штрафы за подобное нарушение комитет по законодательству городского парламента поддержал 23 марта. По мнению депутатов, нынешние санкции за «не соответствуют степени общественной вредности».

Один из инициаторов изменений, Денис Четырбок, предлагает увеличить штрафы за неправильную стоянку в четыре раза — с 500 до 2 тысяч рублей. Штрафом в 3 тысячи рублей против нынешней тысячи рублей обойдется стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а также на остановках общественного транспорта. Накладной для нарушителей окажется и остановка автотранспорта на трамвайных путях. Для жителей Москвы и Петербурга штрафы составят 4 тысячи рублей.

«Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жесткие санкции, чем в других регионах. Необходимо воспитывать культуру вождения. Эту затянувшуюся “вакханалию” на российских дорогах уже давно пора прекратить», — добавил Четырбок.

Отметим, что последние изменения в указанную часть КоАП вносились еще в 2011 году.

В случае утверждения законопроекта в Законодательном собрании, его отправят на рассмотрение в Государственную думу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Выйти из "Лужников"
Мост, аэропорт, электростанции: что еще надо Крыму для инвестпривлекател...
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
ЦБ понизил ключевую ставку
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь