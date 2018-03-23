На Байкале во избежание выезда машин на лед выставлены спасательные посты

Источник: РИА "Новости"

Во избежание выезда машин на весенний лед Байкала и для предупреждения чрезвычайных ситуаций спасатели выставили наблюдательные посты и запустили беспилотники для мониторинга ситуации, сообщает 23 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Решение об усилении Маломорского инспекторского участка дополнительными средствами контроля ситуации на Байкале было принято накануне на совещании с начальником регионального управления МЧС Валентином Нелюбовым.

«В район направлены четыре группы для максимального охвата территории. Для фиксации нарушений ими будут применяться беспилотные летательные аппараты», — сообщил он.

Временные спасательные посты будут выставлены на лед органами местного самоуправления в местах массового выхода людей. Таким образом, в руководстве МЧС планируют минимизировать ликвидировать предпосылки к гибели людей во время происшествий на льду.