На Байкале во избежание выезда машин на лед выставлены спасательные посты
Фиксация нарушений будет осуществляться при помощи беспилотников.
Фиксация нарушений будет осуществляться при помощи беспилотников.
Во избежание выезда машин на весенний лед Байкала и для предупреждения чрезвычайных ситуаций спасатели выставили наблюдательные посты и запустили беспилотники для мониторинга ситуации, сообщает 23 марта
Решение об усилении Маломорского инспекторского участка дополнительными средствами контроля ситуации на Байкале было принято накануне на совещании с начальником регионального управления МЧС Валентином Нелюбовым.
«В район направлены четыре группы для максимального охвата территории. Для фиксации нарушений ими будут применяться беспилотные летательные аппараты», — сообщил он.
Временные спасательные посты будут выставлены на лед органами местного самоуправления в местах массового выхода людей. Таким образом, в руководстве МЧС планируют минимизировать ликвидировать предпосылки к гибели людей во время происшествий на льду.
В ведомстве добавили, что единственной безопасной дорогой для проезда транспорта по льду на Байкале в настоящее время остается Ольхонская переправа. Толщина льда там составляет 76 сантиметров, что достаточно для проезда 10-тонных автомобилей. При этом в МЧС категорически предостерегли от выезда на лед вне переправы.
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