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18:14 (мск), источник: ИА REGNUM

На Байкале во избежание выезда машин на лед выставлены спасательные посты

Фиксация нарушений будет осуществляться при помощи беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Во избежание выезда машин на весенний лед Байкала и для предупреждения чрезвычайных ситуаций спасатели выставили наблюдательные посты и запустили беспилотники для мониторинга ситуации, сообщает 23 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Решение об усилении Маломорского инспекторского участка дополнительными средствами контроля ситуации на Байкале было принято накануне на совещании с начальником регионального управления МЧС Валентином Нелюбовым.

«В район направлены четыре группы для максимального охвата территории. Для фиксации нарушений ими будут применяться беспилотные летательные аппараты», — сообщил он.

Временные спасательные посты будут выставлены на лед органами местного самоуправления в местах массового выхода людей. Таким образом, в руководстве МЧС планируют минимизировать ликвидировать предпосылки к гибели людей во время происшествий на льду.

В ведомстве добавили, что единственной безопасной дорогой для проезда транспорта по льду на Байкале в настоящее время остается Ольхонская переправа. Толщина льда там составляет 76 сантиметров, что достаточно для проезда 10-тонных автомобилей. При этом в МЧС категорически предостерегли от выезда на лед вне переправы.

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