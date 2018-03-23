В Красноярске резко потеплело

Погода в краевом центре на этой неделе богата на сюрпризы. Ещё два дня назад Красноярск был похож на рождественскую открытку — весь засыпан снегом. А сегодня приятные 12 градусов тепла и периодически дождь. Кстати, самое время вспомнить, в каком шкафу зимовал ваш зонт. В выходные он может понадобиться.





Правда, зонт не поможет от другой весенней напасти — луж. Например, в Покровке тротуары, как и в любом жилом районе, хоть немного отдалённом от центра, превращаются в полосу препятствий. Для ливнёвок сейчас испытание на прочность. Справляются с ним не все. Обо всех таких ситуациях лучше всего сообщать в службу 005.



Но настоящий коллапс у Брянского кольца. Эту часть дороги на выезде из города автомобилисты преодолевают вплавь. Талые воды реками стекают с Покровской горы. Коммунальная инфраструктура здесь не справляется с таким потоком. Всего в городе 17 потенциально опасных участков, за ними следят специалисты, хотя в ближайшее время эту часть города лучше объезжать стороной. Распутица долго не продлится — уже в выходные весна сбавит обороты.



«Ночные температуры у нас будут впервые положительные, днём воздух прогреется до +13оС, такая температура нас ждёт в субботу, а в воскресенье ночью уже около 0 и дневная температура не выше +3», — сообщила специалист Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.



Пятница — самый тёплый день и повторения его на следующей неделе синоптики не обещают. Впрочем, сибирская весна — дама капризная и совершенно непредсказуемая.



Анастасия ЦЫГАНКОВА



