Министр указал на нездоровый климат в коллективах свердловских больниц
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков указал на расколы в коллективах больниц,
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков указал на расколы в коллективах больниц,
Соответствующую проблему он обозначил на встрече с председателем регионального Заксобрания Людмилой Бабушкиной.
«Богдановичская городская больница не единственная в Свердловской области, где раскол в коллективе приводит к снижению качества оказания медицинских услуг и к ухудшению состояния
Людмила Бабушкина, в свою очередь, предложила ему в первой декаде апреля съездить в Богданович, чтобы принять решение по назначению главврача. На сложную ситуацию в горбольнице Богдановича пожаловались местные депутаты. Андрей Цветков согласился с предложением председателя Заксобрания.
Между тем в рамках встречи выяснилось, что жители региона стали меньше жаловаться на проблемы с медобеспечением — если два года назад вопросы здравоохранения были первыми среди обращений граждан, то сегодня не входят в первую тройку. Министр также отметил, что Свердловская область, по его мнению является одним из передовых регионов по медобеспечению пожилых людей.
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