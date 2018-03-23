Министр указал на нездоровый климат в коллективах свердловских больниц

Соответствующую проблему он обозначил на встрече с председателем регионального Заксобрания Людмилой Бабушкиной.

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«Богдановичская городская больница не единственная в Свердловской области, где раскол в коллективе приводит к снижению качества оказания медицинских услуг и к ухудшению состояния материально-технической базы. Есть еще Реж, Белоярский, где возникли подобные проблемы», — сказал министр.

Людмила Бабушкина, в свою очередь, предложила ему в первой декаде апреля съездить в Богданович, чтобы принять решение по назначению главврача. На сложную ситуацию в горбольнице Богдановича пожаловались местные депутаты. Андрей Цветков согласился с предложением председателя Заксобрания.