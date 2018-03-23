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14:36 (мск), источник: ЕАН

Министр указал на нездоровый климат в коллективах свердловских больниц

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков указал на расколы в коллективах больниц, из-за которых страдают пациенты.

Соответствующую проблему он обозначил на встрече с председателем регионального Заксобрания Людмилой Бабушкиной.

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«Богдановичская городская больница не единственная в Свердловской области, где раскол в коллективе приводит к снижению качества оказания медицинских услуг и к ухудшению состояния материально-технической базы. Есть еще Реж, Белоярский, где возникли подобные проблемы», — сказал министр.

Людмила Бабушкина, в свою очередь, предложила ему в первой декаде апреля съездить в Богданович, чтобы принять решение по назначению главврача. На сложную ситуацию в горбольнице Богдановича пожаловались местные депутаты. Андрей Цветков согласился с предложением председателя Заксобрания.

Между тем в рамках встречи выяснилось, что жители региона стали меньше жаловаться на проблемы с медобеспечением — если два года назад вопросы здравоохранения были первыми среди обращений граждан, то сегодня не входят в первую тройку. Министр также отметил, что Свердловская область, по его мнению является одним из передовых регионов по медобеспечению пожилых людей.

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