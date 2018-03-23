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14:31 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге автобусы изменят схему движения из-за сноса телебашни

Снос недостроенной екатеринбургской телебашни продолжает вносить коррективы в работу городского транспорта.

Теперь изменения коснулись автобусов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра 24 марта. Сперва сообщалось об изменениях в работе метрополитена, затем — что на несколько часов будет закрыто троллейбусное движение по двум улицам. Теперь очередь дошла и до автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий», в связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции с 8 до 10 часов утра 24 марта закрывается движения транспорта по улице Декабристов от Розы Люксембург до Степана Разина. В связи с этим изменится направление нескольких маршрутов.

Так, маршрут № 18 «Сахарова — УрФУ» к остановке «Сахарова» будет направлен по улицам: Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, Большакова, далее по маршруту. Маршрут № 76 «Зоологическая — Синие Камни» к остановке «Зоологическая» поедет по улицам: Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и далее по маршруту.

Также временно вводится остановочный пункт «Декабристов» по улице Белинского, «Академия при президенте России» по улице 8 Марта. Временно отменяются остановочные пункты «Белинского» по улице Декабристов, «Чапаева» по улице Чапаева, «музей Бажова» по улице Большакова.

Напомним, завтра перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены. Однако эксперты не исключают, что снос вышки может быть отменен в самый последний момент.

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