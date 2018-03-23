В Екатеринбурге автобусы изменят схему движения из-за сноса телебашни

Теперь изменения коснулись автобусов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра 24 марта. Сперва сообщалось об изменениях в работе метрополитена, затем — что на несколько часов будет закрыто троллейбусное движение по двум улицам. Теперь очередь дошла и до автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий», в связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции с 8 до 10 часов утра 24 марта закрывается движения транспорта по улице Декабристов от Розы Люксембург до Степана Разина. В связи с этим изменится направление нескольких маршрутов.

Так, маршрут № 18 «Сахарова — УрФУ» к остановке «Сахарова» будет направлен по улицам: Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, Большакова, далее по маршруту. Маршрут № 76 «Зоологическая — Синие Камни» к остановке «Зоологическая» поедет по улицам: Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и далее по маршруту.

Также временно вводится остановочный пункт «Декабристов» по улице Белинского, «Академия при президенте России» по улице 8 Марта. Временно отменяются остановочные пункты «Белинского» по улице Декабристов, «Чапаева» по улице Чапаева, «музей Бажова» по улице Большакова.