Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Ольга Бузова сменила прическу
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
15:15 (мск), источник: Индикатор

У «гуманоида из Атакамы» обнаружили мутации в генах

Найденная в 2003 году в чилийской пустыне пятнадцатисантиметровая мумия с девятью парами ребер и странно вытянутым черепом поразила воображение ученых и вселила надежду в уфологов. Только сейчас анализ ее ДНК помог понять, что это за существо. Необычный внешний вид мумии могли объяснить обнаруженные учеными мутации в генах. Результаты исследования опубликованы в Genome Research.

Источник: AFP 2018

Необычный скелет собиратель артефактов Оскар Муньос нашел в чилийском городке Ла Нория. Удлиненный череп и другие аномалии в строении скелета мумии необыкновенно воодушевили уфологов и любопытных. Муньос продал находку владельцу местного паба примерно за 60 долларов, а затем ее за 160 тысяч долларов выкупил испанский бизнесмен, и в результате она попала в частную коллекцию в Барселоне. Назвали мумию Ата.

Источник: AFP 2018

Промежуточные результаты исследований необычной мумии появились еще в 2013 году и были противоречивы: данные томографии костей показывали, что это должен был быть ребенок шести-восьми лет. Об этом свидетельствовали области роста на эпифизах (концах) костей. При этом размер скелета, не заросшие швы черепа (так называемый родничок) и другие не окостеневшие части намекали на то, что мумия — младенец, возможно, недоношенный и мертворожденный.

Некоторые специалисты предполагали, что мумия принадлежит обезьяне, а любители конспирологических теорий даже сняли о «гуманоиде из Атакамы» фильм, якобы доказывая присутствие на Земле инопланетян и заговор мировых правительств, скрывающих от землян их высокие технологии.
Читайте также
Вытянутые черепа рассказали о неравенстве в древних Андах

Ученые под руководством иммунолога Гарри Нолана из Стэнфордского университета добыли хорошо сохранившиеся образцы ДНК мумии из костного мозга. Сравнение последовательностей с прочитанными геномами людей, макак-резусов, шимпанзе и других приматов показало, что останки точно принадлежат человеческой девочке. Однонуклеотидные полиморфизмы (мутации-замены отдельных «букв» в ДНК) показали, что это девочка чилийского происхождения.

Ученые проверили гены, мутации в которых могли вызвать столь необычные изменения в строении скелета. Оказалось, что у чилийского ребенка были мутации в генах COL1A1, COL2A1, KMT2D, FLNB, ATR, TRIP11 и PCNT, которые связаны с развитием сколиоза, карликовости и других аномалий роста костей и мышц. Ученые предполагают, что дальнейшее изучение этой мумии поможет понять, как мутации в определенных генах приводят к функциональным нарушениям в опорно-двигательной системе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В блокчейне биткоина спрятали детское порно
Суровые зимы в Европе связали с солнечным циклом
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
ЦБ понизил ключевую ставку
Савченко в суде Киева объявила голодовку
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь