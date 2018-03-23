У «гуманоида из Атакамы» обнаружили мутации в генах

Источник: AFP 2018

Необычный скелет собиратель артефактов Оскар Муньос нашел в чилийском городке Ла Нория. Удлиненный череп и другие аномалии в строении скелета мумии необыкновенно воодушевили уфологов и любопытных. Муньос продал находку владельцу местного паба примерно за 60 долларов, а затем ее за 160 тысяч долларов выкупил испанский бизнесмен, и в результате она попала в частную коллекцию в Барселоне. Назвали мумию Ата.

Источник: AFP 2018

Промежуточные результаты исследований необычной мумии появились еще в 2013 году и были противоречивы: данные томографии костей показывали, что это должен был быть ребенок шести-восьми лет. Об этом свидетельствовали области роста на эпифизах (концах) костей. При этом размер скелета, не заросшие швы черепа (так называемый родничок) и другие не окостеневшие части намекали на то, что мумия — младенец, возможно, недоношенный и мертворожденный.

Некоторые специалисты предполагали, что мумия принадлежит обезьяне, а любители конспирологических теорий даже сняли о «гуманоиде из Атакамы» фильм, якобы доказывая присутствие на Земле инопланетян и заговор мировых правительств, скрывающих от землян их высокие технологии.

Читайте также Вытянутые черепа рассказали о неравенстве в древних Андах

Ученые под руководством иммунолога Гарри Нолана из Стэнфордского университета добыли хорошо сохранившиеся образцы ДНК мумии из костного мозга. Сравнение последовательностей с прочитанными геномами людей, макак-резусов, шимпанзе и других приматов показало, что останки точно принадлежат человеческой девочке. Однонуклеотидные полиморфизмы (мутации-замены отдельных «букв» в ДНК) показали, что это девочка чилийского происхождения.