Александр Усс пригласил Патриарха всея Руси Кирилла на юбилей Енисейска

Александр Усс поблагодарил его за внимание к краю и пригласил Патриарха посетить в следующем году Енисейск в период празднования 400-летия первой столицы Сибири. Александр Усс вспомнил визит Патриарха к нему в дом и трапезу, в которой тот принял участие, и отметил, что событие и фотографии тех дней являются семейной реликвией в их доме.

Комментируя итоги встречи, Александр Усс отметил: «Сегодня важная историческая встреча, ведь с визита патриарха Кирилла в Красноярск прошло уже несколько лет, но мы до сих пор живем теми впечатлениями. Сегодняшний разговор касался того, что произошло на красноярской земле с того памятного визита. Речь шла и о судьбе Свято-Успенского монастыря. Мы с радостью сообщили, что он развивается и преображается. У нас большие перспективы по Енисейску. В следующем году мы отмечаем 400-летие и не исключаем, что на этот праздник его святейшество сможет приехать. Важным элементом духовной жизни является строительство собора, о котором патриарх спрашивал. Сегодня, как известно, земельный участок практически готов, есть проектное решение, и мы надеемся, что после окончания Универсиады мы сосредоточимся на этом проекте. Мы говорили о взаимодействии светской власти с нашим православием. Я надеюсь, что этим разговором его святейшество удовлетворен. Ждем его через год и надеемся, что этой надежде суждено сбыться».