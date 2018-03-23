Александр Усс пригласил Патриарха всея Руси Кирилла на юбилей Енисейска
Сегодня в Москве Александр Усс встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Сегодня в Москве Александр Усс встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Встреча прошла в Московской Патриархии. Патриарх благословил врио губернатора на богоугодные дела и выразил свое восхищение Красноярским краем, его людьми и природой.
Александр Усс поблагодарил его за внимание к краю и пригласил Патриарха посетить в следующем году Енисейск в период празднования 400-летия первой столицы Сибири. Александр Усс вспомнил визит Патриарха к нему в дом и трапезу, в которой тот принял участие, и отметил, что событие и фотографии тех дней являются семейной реликвией в их доме.
Комментируя итоги встречи, Александр Усс отметил: «Сегодня важная историческая встреча, ведь с визита патриарха Кирилла в Красноярск прошло уже несколько лет, но мы до сих пор живем теми впечатлениями. Сегодняшний разговор касался того, что произошло на красноярской земле с того памятного визита. Речь шла и о судьбе
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