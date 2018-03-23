Расчёты комплексов «Панцирь» провели в Крыму тактико-специальные учения

«Личный состав ЗРПК “Панцирь” обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, сопровождение и уничтожение путём выполнения артиллерийской стрельбы из автоматических пушек и управляемыми ракетами», — сказано в пресс-релизе, поступившем в «Интерфакс-АВН» в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Крыму есть ЗРПК «Панцирь-С» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Эти комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от средств воздушного нападения условного противника. Также «Панцирь-С» может осуществлять защиту обороняемых объектов от наземных и надводных угроз. Главная особенность комплекса — его возможности в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, авиабомбу или баллистическую ракету.