Расчёты комплексов «Панцирь» провели в Крыму тактико-специальные учения
23 марта.
23 марта.
«Личный состав ЗРПК “Панцирь” обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, сопровождение и уничтожение путём выполнения артиллерийской стрельбы из автоматических пушек и управляемыми ракетами», — сказано в
Задача отрабатывалась после совершения марша в заданный район.
«По прибытию на место военнослужащие отработали действия по обустройству и маскировке позиции на неподготовленной местности», информирует штаб ЧФ.
Ранее сообщалось, что в Крыму есть ЗРПК «Панцирь-С» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Эти комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от средств воздушного нападения условного противника. Также «Панцирь-С» может осуществлять защиту обороняемых объектов от наземных и надводных угроз. Главная особенность комплекса — его возможности в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, авиабомбу или баллистическую ракету.
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