Установлено имя пилота самолета, поднятого со дна Керченского пролива

Началась работа с архивными документами, в результате которой историки смогли установить имя пилота. За штурвалом истребителя находился Николай Семенович Крайний.

— Самолет был подбит в крыло, летчик смог посадить машину на воду, и на надувной лодочке дрейфовал в проливе, — рассказал Павел Горбунов. — Это случилось 15 ноября 1943 года.

Узнав, что друг сбит, Карпов поднялся в воздух и пролетел низко над проливом. В результате он рассмотрел лодку на которой дрейфовал Крайний, и направил к нему советский спасательный катер.

Но на этом удивительная история дружбы летчиков не закончилась. Во время освобождения Крыма истребителю Карпову вновь пришлось спасать друга, но уже у мыса Тарханкут.

— В апреле 1944 года Крайнего вновь сбивают, он вновь приводнился, к нему направили спасательный катер, — рассказал историк. — А поиски вновь обеспечивал Александр Карпов. Во время поисков Карпов сбил немецкий гидроплан, который был послан для того, чтобы взять в плен сбитого советского летчика.

В ходе этого боя летчик не только спас своего друга, но еще и в плен были взяты четыре немецких летчика.

Интересна послевоенная судьба пилотов. Оба они прожили долгую жизнь. Крайний умер в 1991 году и похоронен в Минводах, а его спаситель Карпов, Герой Советского Союза, умер в 1996-м и похоронен в Санкт-Петербурге.

Тем временем.