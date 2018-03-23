Установлено имя пилота самолета, поднятого со дна Керченского пролива

Началась работа с архивными документами, в результате которой историки смогли установить имя пилота. За штурвалом истребителя находился Николай Семенович Крайний.
— Самолет был подбит в крыло, летчик смог посадить машину на воду, и на надувной лодочке дрейфовал в проливе, — рассказал Павел Горбунов. — Это случилось 15 ноября 1943 года.
Узнав, что друг сбит, Карпов поднялся в воздух и пролетел низко над проливом. В результате он рассмотрел лодку на которой дрейфовал Крайний, и направил к нему советский спасательный катер.
Но на этом удивительная история дружбы летчиков не закончилась. Во время освобождения Крыма истребителю Карпову вновь пришлось спасать друга, но уже у мыса Тарханкут.
— В апреле 1944 года Крайнего вновь сбивают, он вновь приводнился, к нему направили спасательный катер, — рассказал историк. — А поиски вновь обеспечивал Александр Карпов. Во время поисков Карпов сбил немецкий гидроплан, который был послан для того, чтобы взять в плен сбитого советского летчика.
В ходе этого боя летчик не только спас своего друга, но еще и в плен были взяты четыре немецких летчика.
Интересна послевоенная судьба пилотов. Оба они прожили долгую жизнь. Крайний умер в 1991 году и похоронен в Минводах, а его спаситель Карпов, Герой Советского Союза, умер в 1996-м и похоронен в Санкт-Петербурге.
В районе мыса Тарханкут специалисты Черноморского центра подводных исследований обнаружили сбитый в годы Великой Отечественной войны немецкий бомбардировщик. Специалисты центра рассказали, что найти его помогла местная легенда. Жители поселка Черноморский рассказывали, что после войны сюда приезжал пожилой немец с супругой, брал такси и ехал на мыс. Там он подолгу стоял, всматриваясь в морскую даль. Специалисты центра выбрали примерный вектор исследований, и решили проверить легенду о сбитом летчике. К немалому удивлению сведения подтвердились, немецкий самолет лежал на глубине 44 метра.
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