Капитан «Салавата Юлаев» выбыл до конца сезона
Сезон для нападающего Ильи Зубова официально завершен.
Сезон для нападающего Ильи Зубова официально завершен.
Перед пятым матчем серии
Напомним, что Зубов является капитаном «Салавата Юлаева». В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина форвард в восьми матчах набрал 3 (2+1) очка, наработав показатель полезности «-3».
Сегодня уфимские хоккеисты выйдут на пятый матч серии против «Трактора». Обязанности капитана, скорее всего, будет исполнять защитник Григорий Панин.
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