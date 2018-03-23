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17:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Капитан «Салавата Юлаев» выбыл до конца сезона

Сезон для нападающего Ильи Зубова официально завершен.

Перед пятым матчем серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» пришла неприятная новость из стана уфимского клуба. Как сообщает «Экспресс-газета», центрфорвард Илья Зубов не сможет восстановиться к предстоящим матчам, да и вообще пропустит весь остаток сезона. Хоккеист внесен в список травмированных игроков сроком до 30 апреля. О характере повреждения не сообщается.

Напомним, что Зубов является капитаном «Салавата Юлаева». В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина форвард в восьми матчах набрал 3 (2+1) очка, наработав показатель полезности «-3».

Сегодня уфимские хоккеисты выйдут на пятый матч серии против «Трактора». Обязанности капитана, скорее всего, будет исполнять защитник Григорий Панин.

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