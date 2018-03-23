Капитан «Салавата Юлаев» выбыл до конца сезона

Перед пятым матчем серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» пришла неприятная новость из стана уфимского клуба. Как сообщает «Экспресс-газета», центрфорвард Илья Зубов не сможет восстановиться к предстоящим матчам, да и вообще пропустит весь остаток сезона. Хоккеист внесен в список травмированных игроков сроком до 30 апреля. О характере повреждения не сообщается.