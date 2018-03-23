Метеорологи назвали причины «желтого снега» в Сочи

Странные осадки, которые оставляли пятна песочного цвета и окрасили снег в желтый цвет, не представляют опасности.
В СЦГМС ЧАМ объяснили, что в районе Сочи в атмосферном воздухе повышено содержание взвешенных веществ. Нормы при этом не нарушены.
Причиной стали пыльные бури над севером Африки: пыль попала в тропосферу и ее частично перенесло воздушными потоками в Черноморский регион.
«Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы», — уточнили в Центре.
При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли. Это природное явление и оно не несет угрозы населению города и экологии.
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