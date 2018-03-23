Метеорологи назвали причины «желтого снега» в Сочи

Странные осадки, которые оставляли пятна песочного цвета и окрасили снег в желтый цвет, не представляют опасности.

В СЦГМС ЧАМ объяснили, что в районе Сочи в атмосферном воздухе повышено содержание взвешенных веществ. Нормы при этом не нарушены.

Причиной стали пыльные бури над севером Африки: пыль попала в тропосферу и ее частично перенесло воздушными потоками в Черноморский регион.

«Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы», — уточнили в Центре.