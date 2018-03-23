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14:49 (мск), источник: РИА Крым

С мая в Крыму появятся региональные операторы, ответственные за вывоз мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. С мая отвечать за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в каждом регионе Крыма будет свой оператор. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал представитель АНО «ЖКХ Контроль РК» Вячеслав Мартынов.

Источник: РИА "Новости"

Организации, которые возьмут на себя эти обязанности, будут определены в мае по итогам конкурса.

«С мая в Крыму должен появиться региональный оператор. В каждом регионе Крыма пройдет конкурс, будет выбрана организация, которая займется наведением порядка в каждом кластере. Вся ответственность за вывоз и уборку мусора будет ложиться на конкретную организацию», — подчеркнул Мартынов.

Он также отметил, что ранее в МинЖКХ Крыма была принята «Территориальная схема обращения с отходами», предусматривающая создание на территории полуострова шести кластеров, каждый из которых будет отвечать за свой сегмент обращения с мусором.

В каждом из кластеров предусмотрены свои мероприятия: где-то мусоросортировочный завод, где-то — станция, где будут сгружать и перевозить мусор. В рамках работы этой схемы в каждый из этих кластеров должен был зайти инвестор на принципе государственно-частного партнерства. Инвестор должен был достать эти деньги из кармана, а ему должны были создать необходимые условия для работы. Стоимость проектов была от 750 млн рублей.
представитель АНО «ЖКХ Контроль РК» Вячеслав Мартынов

По словам общественника, за три года существования территориальной схемы обращения с отходами не удалось привлечь в кластеры ни одного инвестора. Как пояснил Мартынов, это связано с отсутствием в Крыму нормы накопления мусора.

«В Крыму до сих пор не принята норма накопления мусора. Для того, чтобы ее принять, необходим год на проведение исследований, потому что Крым — курортный регион. Например, в Ялте живет 86 тыс человек, а летом население там увеличивается до 1,5 млн человек. Соответственно, количество мусора увеличивается в десятки раз. Если бы мы год понаблюдали и вывели бы эту цифру, то мы бы могли предоставить ее инвестору», — сказал он.

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