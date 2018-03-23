С мая в Крыму появятся региональные операторы, ответственные за вывоз мусора

Источник: РИА "Новости"

Организации, которые возьмут на себя эти обязанности, будут определены в мае по итогам конкурса.

«С мая в Крыму должен появиться региональный оператор. В каждом регионе Крыма пройдет конкурс, будет выбрана организация, которая займется наведением порядка в каждом кластере. Вся ответственность за вывоз и уборку мусора будет ложиться на конкретную организацию», — подчеркнул Мартынов.

Он также отметил, что ранее в МинЖКХ Крыма была принята «Территориальная схема обращения с отходами», предусматривающая создание на территории полуострова шести кластеров, каждый из которых будет отвечать за свой сегмент обращения с мусором.

В каждом из кластеров предусмотрены свои мероприятия: где-то мусоросортировочный завод, где-то — станция, где будут сгружать и перевозить мусор. В рамках работы этой схемы в каждый из этих кластеров должен был зайти инвестор на принципе государственно-частного партнерства. Инвестор должен был достать эти деньги из кармана, а ему должны были создать необходимые условия для работы. Стоимость проектов была от 750 млн рублей. представитель АНО «ЖКХ Контроль РК» Вячеслав Мартынов

По словам общественника, за три года существования территориальной схемы обращения с отходами не удалось привлечь в кластеры ни одного инвестора. Как пояснил Мартынов, это связано с отсутствием в Крыму нормы накопления мусора.