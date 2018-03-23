В Крыму готовят программу восстановления лесополос

Как говорится в статье, специалисты планируют провести полную инвентаризацию 23 тысяч гектаров лесополос на полуострове, чтобы понять, где они могут быть восстановлены, а где придется начинать работу с нуля. Для начала реализации программы необходимо уже осенью нынешнего года подготовить 12−15 миллионов саженцев деревьев, на что потребуется около 20 миллионов рублей.