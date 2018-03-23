В Крыму готовят программу восстановления лесополос
В Крыму готовят масштабную программу восстановления лесополос, рассчитанную на 7−10 лет, старт которой даст строительство федеральной трассы «Таврида», сообщает «Российская газета». В Крыму готовят масштабную программу восстановления лесополос, рассчитанную на 7−10 лет, старт которой даст строительство федеральной трассы «Таврида», сообщает «Российская газета».
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