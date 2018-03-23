1 мая в Воронеже пройдет Кофейный фестиваль

На двух площадках (сквер ДК Железнодорожников и Петровский) разместятся выездные точки воронежских кофеен. Будут лекции, мастер-классы и дегустации.

По мнению организатора Павла Бусыгина, владельца сети воронежских кофеен, главная задача фестиваля: показать, как могут выглядеть городские мероприятия:

— Вместо алкоголя — правильный и вкусный кофе, вместо шумных концертов — театральные постановки.

Ориентировочная программа на 1 мая:

— 10 выездных кофеен Воронежа;.

— дегустации и авторские напитки;.

— лучшее народное заваривание;.

— конкурс для кондитеров на лучший десерт к кофе;.

— народное голосование за кофейни;.

— мастер-классы по выбору зерна, завариванию кофе от специалистов индустрии;.

— выставка-продажа зерна от обжарщиков из Москвы и Центрального Черноземья;.