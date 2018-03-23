1 мая в Воронеже пройдет Кофейный фестиваль
С 28 апреля по 2 мая, в рамках Фестиваля независимых театров, в Воронеже пройдет еще один — Кофейный.
С 28 апреля по 2 мая, в рамках Фестиваля независимых театров, в Воронеже пройдет еще один — Кофейный.
На двух площадках (сквер ДК Железнодорожников и Петровский) разместятся выездные точки воронежских кофеен. Будут лекции,
По мнению организатора Павла Бусыгина, владельца сети воронежских кофеен, главная задача фестиваля: показать, как могут выглядеть городские мероприятия:
— Вместо алкоголя — правильный и вкусный кофе, вместо шумных концертов — театральные постановки.
Ориентировочная программа на 1 мая:
— 10 выездных кофеен Воронежа;.
— дегустации и авторские напитки;.
— лучшее народное заваривание;.
— конкурс для кондитеров на лучший десерт к кофе;.
— народное голосование за кофейни;.
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— фотовыставка.
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