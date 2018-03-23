Звезды сериалов привезут в Воронеж комедию-детектив

В современной жизни мы довольно часто сталкиваемся с тем обстоятельством, что чем старше мужчина, тем моложе его жена. Девушки часто ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать «юной» вдовой. Ведь взрослый мужчина — это стабильность, обеспеченность, сила, комфорт. Но все же, всем известно, что мужчины по природе своей собственники. Молода, красива, а значит, не верна? Проверить это, не наломав дров, возможно только одним способом — нанять детектива. И что же делать, если чудаковатый детектив-неумеха влюбился в объект наблюдения? Что это, классический любовный треугольник? Нет — рецепт счастливой жизни!