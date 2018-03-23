Звезды сериалов привезут в Воронеж комедию-детектив
На гастроли приедут Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова.
На гастроли приедут Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова.
В современной жизни мы довольно часто сталкиваемся с тем обстоятельством, что чем старше мужчина, тем моложе его жена. Девушки часто ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать «юной» вдовой. Ведь взрослый мужчина — это стабильность, обеспеченность, сила, комфорт. Но все же, всем известно, что мужчины по природе своей собственники. Молода, красива, а значит, не верна? Проверить это, не наломав дров, возможно только одним способом — нанять детектива. И что же делать, если чудаковатый
В лирической
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.