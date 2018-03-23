СУЭК отправил кузбасских школьников на мастер-классы к тренерам ЦСКА
В течение четырех дней — с 23 по 26 марта — ведущие тренеры Академии футбольного клуба ЦСКА проводят в Красноярске в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей»
В течение четырех дней — с 23 по 26 марта — ведущие тренеры Академии футбольного клуба ЦСКА проводят в Красноярске в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей»
По окончанию
Кроме того, важнейшей составляющей проекта является обмен опытом с местными тренерами. Представители академии проводят семинары, освещающие вопросы методики работы, концепции и плана
Отметим, что проект относится к программе «Комплексное развитие моногородов» и организован футбольным клубом ЦСКА совместно с «Внешэкономбанком» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Основной целью проекта, который получил название «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ», является привлечение детей к занятию самым популярным видом спорта в нашей стране.
Поездка кузбасских ребят состоялась при поддержке Фонда «СУЭК-Регионам». Создание условий для регулярных занятий детей физической культурой и спортом в регионах присутствия компании — одно из приоритетных направлений работы Фонда. В Кузбассе организуются детские турниры по футболу, волейболу, шахматам, дзюдо и хоккею с шайбой, соревнования по лыжным гонкам. Неизменной популярностью пользуется проводимый в мае в Киселевске региональный детский спортивный фестиваль «Равнение на Победу!».
Справка.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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