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16:23 (мск), источник: "Российская газета"

СУЭК отправил кузбасских школьников на мастер-классы к тренерам ЦСКА

В течение четырех дней — с 23 по 26 марта — ведущие тренеры Академии футбольного клуба ЦСКА проводят в Красноярске в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» мастер-классы для ребят из моногородов сибирского региона.

Источник: "Российская газета"

По окончанию мастер-классов всем участникам подарят футбольную форму и мячи с автографами тренеров ЦСКА, а самые талантливые смогут получить возможность учиться в спортивной школе ЦСКА в Москве.

Кроме того, важнейшей составляющей проекта является обмен опытом с местными тренерами. Представители академии проводят семинары, освещающие вопросы методики работы, концепции и плана учебно-тренировочного процесса.

Отметим, что проект относится к программе «Комплексное развитие моногородов» и организован футбольным клубом ЦСКА совместно с «Внешэкономбанком» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Основной целью проекта, который получил название «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ», является привлечение детей к занятию самым популярным видом спорта в нашей стране.

Поездка кузбасских ребят состоялась при поддержке Фонда «СУЭК-Регионам». Создание условий для регулярных занятий детей физической культурой и спортом в регионах присутствия компании — одно из приоритетных направлений работы Фонда. В Кузбассе организуются детские турниры по футболу, волейболу, шахматам, дзюдо и хоккею с шайбой, соревнования по лыжным гонкам. Неизменной популярностью пользуется проводимый в мае в Киселевске региональный детский спортивный фестиваль «Равнение на Победу!».

Справка.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО «СУЭК-Кузбасс».

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