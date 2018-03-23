Екатеринбург: противники сноса телебашни спустились вниз
Молодые люди, которые забрались на предназначенную к сносу телебашню в Екатеринбурге, спустились вниз. Один из четырех забравшихся совершил прыжок с парашютом.
Молодые люди, которые забрались на предназначенную к сносу телебашню в Екатеринбурге, спустились вниз. Один из четырех забравшихся совершил прыжок с парашютом.
Молодые люди, которые забрались на предназначенную к сносу телебашню в Екатеринбурге, спустились вниз. Один из четырех забравшихся совершил прыжок с парашютом. Молодые люди требовали провести городской референдум по поводу сноса башни.
Одного увезли в больницу с переломом пяточной кости, передает ТАСС.
Отец одного из молодых людей рассказал, что его 33-летний сын был против сноса башни без согласования с жителями города.
Телебашню в Екатеринбурге начали строить в 1983 году, в 1991-м строительство было заморожено
Власти множество раз планировали переоборудовать башню, затем ее решено было снести.
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