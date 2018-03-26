Серфингистка отказалась от купальника ради борьбы с сексизмом

Серфингистка возмущена излишней сексуализацией спорта, сообщает The Telegraph.

«Из-за того, что я теперь круглый год ношу пятимиллиметровый гидрокостюм круглый год, внимание со стороны прессы ко мне определенно будет меньшим. Я только хочу добиться более честного освещения серфинг-сообщества», — рассказала Хелльер.

До этого Софи регулярно принимала участие в пляжных бикини-фотосессиях для различных изданий. Теперь она готова потерять в деньгах ради борьбы с сексизмом.