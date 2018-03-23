Под Воронежем артиллеристы уничтожили штурмовавшего город «противника»
Учения прошли на полигоне Погоново.
Учения прошли на полигоне Погоново.
Под Воронежем военные провели артиллерийскую подготовку перед штурмом города мотострелками и танкистами, сообщила
Двустороннее ротное тактическое учение прошло на полигоне Погоново. Для подготовки военных использовались расчеты орудий 2А65 «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Условного противника обнаружили разведчики и средства воздушного наблюдения. Военные выполнили все огневые задачи и поразили цели.
В учении приняли участие более 400 военных. Для отработки задействовали 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
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