Под Воронежем артиллеристы уничтожили штурмовавшего город «противника»

Под Воронежем военные провели артиллерийскую подготовку перед штурмом города мотострелками и танкистами, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в пятницу, 23 марта. Артиллеристы вели огонь по стационарным и подвижным целям на расстоянии от 1,5 до 15 км.

Двустороннее ротное тактическое учение прошло на полигоне Погоново. Для подготовки военных использовались расчеты орудий 2А65 «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Условного противника обнаружили разведчики и средства воздушного наблюдения. Военные выполнили все огневые задачи и поразили цели.