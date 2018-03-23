Нескончаемый поток уток перекрыл дорогу во Вьетнаме (видео)
На это можно смотреть бесконечно.
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На это можно смотреть бесконечно.
Огромная стая уток стала причиной остановки движения на одной из дорог в провинции Донгтхап, Вьетнам.
Это необычное зрелище мужчина снял на видео и поделился им в соцсетях.
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