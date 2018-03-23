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16:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели напомнили жителям Воронежской области об опасности выхода на весенний лед

Даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники ГУ МЧС по Воронежской области предупредили жителей об опасности весеннего льда. По данным пресс-службы ведомства на пятницу, 23 марта, на Воронежском водохранилище лед еще прочный, а на реках с течением — Дону, Битюге и других — его прочность снижается. Весенний лед опаснее первого тем, что не издает треска, а просто рушится под человеком.

Прочность льда снижается на 25%, если плюсовая температура держится в течение трех дней. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра будет подниматься ниже нуля лишь днем, а ночью будет до -11. Тем не менее, спасатели попросили не выходить на лед.

Если лед проломился, следует быстро освободиться от сумок, широко раскинуть руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи, а затем ползти дальше от опасной зоны. Двигаться надо в ту сторону, откуда пришли. Правильно всего выбираться на лед, перекатываясь со спины на живот.

Сотрудники МЧС отметили, что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. В случае ЧП нужно активно действовать, пока не промокла одежда и не замерзли руки. Опасным для жизни становится пребывание в ледяной воде от 10−15 минут. Выбравшись на лед, нужно снять с себя всю одежду, отжать ее и надеть снова (пусть даже замерзшую), а затем начать согревающие упражнения, как бы тяжело это ни было. Дрожь — хороший признак: это означает, что организм самосогревается.

Помощь провалившемуся под лед должны оказывать не более двух человек. Надо лечь на живот, подползти к пролому и подать человеку длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, можно лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. Спасенного из воды необходимо сразу переодеть в сухую одежду. Стоит дать ему съесть что-нибудь сладкое и заставить его активно двигаться, пока он не согреется.

Сообщения о ЧП принимаются по телефонам 112 и 101 или телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области: 277 99 00.

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