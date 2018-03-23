Весна не придет в Омск еще неделю

Источник: РИА "Новости"

Так, в субботу, 24 марта влияние будет оказывать прохождение очередного циклона, который испортит погоду. Как уже ранее сообщал «СуперОмск», в этот день прогнозируются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег разной интенсивности, метель, порывистый ветер, ухудшение видимости при сильном снеге.

В воскресенье, 25 марта, в тылу циклона неблагоприятные явления ослабеют, но сохранится облачная погода с небольшим снегом и слабой метелью.

С понедельника, 26 марта, омичам, впрочем, не стоит ждать резкого весеннего потепления. С этого дня и до конца недели ожидаются как осадки в виде снега, так и резкое понижение температуры воздуха до -15 в ночное время суток.

«С понедельника и до конца периода местами по области пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельные дни с гололедными явлениями и усилением ветра. Преобладающая температура ночью −6…−11°, при прояснении до -15°, днем −2…+3°», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.