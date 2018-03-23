Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено

До 30 числа сужена проезжая часть Шафировского проспекта при съезде на Индустриальный. До 19 апреля возможны трудности с проездом по Заневскому проспекту от Новочеркасского до Шаумяна. До 25 марта ограничено движение по Звенигородской улице от улицы Марата до Константина Заслонова. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты.