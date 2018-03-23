Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено
Вниманию автомобилистов. С пятницы ограничено движение на перекрестке Планерной и Глухарской улиц. Там до 31 марта идут инженерные работы.
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Вниманию автомобилистов. С пятницы ограничено движение на перекрестке Планерной и Глухарской улиц. Там до 31 марта идут инженерные работы.
До 30 числа сужена проезжая часть Шафировского проспекта при съезде на Индустриальный. До 19 апреля возможны трудности с проездом по Заневскому проспекту от Новочеркасского до Шаумяна. До 25 марта ограничено движение по Звенигородской улице от улицы Марата до Константина Заслонова. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты.
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