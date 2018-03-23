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16:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают протестировать справочную службу аэропорта

Сотрудники аэропорта предлагают жителям Волгоградской области протестировать и оценить автоматическую службу информирования пассажиров.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани, все желающие могут позвонить по номеру 8 (8442) 26−12−22.

«Вы услышите автоответчик, внимательно прослушайте инструкции и задайте интересующий вас вопрос. Для контроля качества просим вас отправить нам комментарии через форму обратной связи», — обращаются представители аэропорта к волгоградцам.

Добавим, что выразить свое мнение местные жители смогут и в социальной сети в официальной группе воздушной гавани. В ней скоро появится опрос, в котором тоже можно принять участие. Кроме того, пользователей просят оставить комментарии под ним.

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