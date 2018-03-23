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16:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 429 детей

(Город Казань KZN.RU, 23 марта). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 429 детей: 216 мальчиков и 213 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 56 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1250 граммов, а максимальный — 5200 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Ралина, Арина, Тимур, Камиль, София, Амир, Анастасия, Ралина, Карим, Алиса. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Маркел, Ростислав, Изабэлла, Лана, Дарин, Мирон, Ника, Радмилла, Алекс, Реваль.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировала свой брак 131 пара. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 и 19 лет соответственно. Возраст самого взрослого жениха — 62 года, невесты — 60 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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