За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 429 детей

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 56 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1250 граммов, а максимальный — 5200 граммов.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировала свой брак 131 пара. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 и 19 лет соответственно. Возраст самого взрослого жениха — 62 года, невесты — 60 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.