Американские военные создали лазерную акустическую пушку

Исследователи из Управления оружия несмертельного воздействия Пентагона создали прототип акустической пушки, использующей для генерации громких звуков лазерное излучение. Как пишет Defense One, новое оружие способно создавать источник громкого звука в любой точке пространства на существенном удалении от себя.

Акустическое оружие несмертельного воздействия использует силу звука для временного поражения людей. Такое оружие сегодня используют американские военные. Оно было разработано во второй половине 1990-х годов и получило название LRAD (Long Range Acoustic Device, акустическое устройство дальнего действия).

Американская акустическая пушка способна либо передавать голосовые команды с интенсивностью до 150 децибел. Это же оружие может использовать в качестве генератора громкого звука с частотой от двух до трех килогерц, крайне неприятного для человеческого слуха. Акустические пушки периодически используются в США для разгона неконтролируемых протестов.

В LRAD для передачи звука используются небольшие электромагнитные громкоговорители. Эти излучатели установлены в пушке таким образом, чтобы их звуковые волны частично сходились и в них возникало явление резонанса. Благодаря этому LRAD может формировать акустический луч с углом расхождения от 30 до 60 градусов.

В новой акустической пушке, разрабатываемой специалистами Управления оружия несмертельного воздействия, используются фемтосекундные лазеры, способные генерировать лазерное излучение импульсами длиной в несколько фемтосекунд.

В новом устройстве один из генераторов используется для формирования в воздухе шара из плазмы. На его формирование необходимо около 10−15 секунд. Затем второй генератор направляет на плазменный шар лазерный луч очень узкого спектра. В результате взаимодействия лазерного излучения с плазмой возникает яркое свечение и громкий звук.

Изменение частоты лазерного излучения, воздействующего на плазму, позволяет изменять частоту образующегося звука. Исследователи утверждают, что в ближайшие три года они смогут с помощью лазера и плазмы воссоздавать человеческий голос.

Разработчики также утверждают, что благодаря использованию лазеров новая акустическая пушка позволяет создавать источник громкого звука (плазменную область с воздействующим на него лазером) в любой точке пространства на удалении до 30 километров от установки. Другие подробности о новой разработке не раскрываются.

Министерство обороны США обнародовало короткое видео испытаний прототипа лазерной акустической пушки. В конце записи, в частности, на фоне писка, создаваемого устройством, слышен звук, похожий на голос человека, произносящий какие-то слова.

Сегодня существует несколько видов оружия несмертельного воздействия. В США помимо акустических пушек используются и так называемые «лучи боли», также разработанные во второй половине 1990-х годов. Это оружие представляет собой микроволновый излучатель и антенну. При попадании человека под излучение системы 83 процента энергии излучения поглощается его кожей. При этом цель испытывает сильное жжение.

Установка работает в диапазоне волн равном 95 гигагерцам. Это излучение не может проникнуть в кожу человека глубже, чем на 0,4 миллиметра. Воздействие «луча боли» приводит к моментальному нагреву поверхности кожи до 44 градусов Цельсия. «Луч боли» прошел испытания в Афганистане и Ираке.