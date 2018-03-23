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16:34 (мск), источник: УралПолит.ру

​Забравшихся на телебашню в Екатеринбурге протестующих накажут за мелкое хулиганство

Активистов, которые залезли на телебашню в Екатеринбурге в знак протеста против ее сноса, ждет наказание за мелкое хулиганство.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта, ИА УралПолит.Ru. Активистов, которые залезли на телебашню в Екатеринбурге в знак протеста против ее сноса, ждет наказание за мелкое хулиганство.

«С башни в отдел полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу было доставлено 8 человек. Шесть — утром, еще двое позднее, для установления их личностей и опроса. Начальник отдела полковник Александр Дмитриев совместно с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой пообщались из шести первоначально доставленных в райотдел», — сообщил «УралПолит.Ru» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Ни один из них претензий к органам внутренних дел не предъявил, отметил он.

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Горелых также сообщил, что все они — совершеннолетние мужчины.

На них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Статья предусматривает штраф в сумме 500 рублей. После чего всех их отпустили.

Пока в полиции остаются два человека, которые были доставлены недавно. С ними ведется разбирательство, устанавливаются их личности. По итогам будет принято решение.

«Первые шесть человек, которые уже отпущены их райотдела все без исключения от адвокатских услуг отказались», — сообщил собеседник «УралПолит.Ru».

Один из восьмерых оказался из Московской области, из города Сергиев Посад. Он был в Екатеринбурге по делам и узнав об акции, решил к ней присоединиться.

Горелых отметил, что протестующие, забравшиеся на башню, могли сорваться вниз и разбиться.

Никто из доставленных в полицию не видел, что происходит с людьми, когда они падали с этой башни. Это жуткое зрелище, от людей практически ничего не остается. Исходя из этих соображений, хочется сказать другим молодым людям, которые, возможно, захотят повторить сегодняшний «подвиг», этого все-таки не делать.
начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

Протесты и иные мероприятия можно проводить в рамках закона, не подвергая себя такому риску, заключил Горелых.

«УралПолит.Ru» писал, что утром в пятницу на недостроенную телебашню, которую завтра планируют снести, забрались несколько активистов. Они установили на вершине строения российский флаг. Кроме того, с башни спрыгнул парашютист.

Напомним, снос телебашни намечен на утро субботы, 24 марта. В первой половине дня закроют движение метро в сторону станции «Ботаническая» и перекроют прилегающие дороги. Сам снос будут производить в два этапа: сначала подорвут часть бетона в середине башни, и верхняя часть упадет на землю. Спустя несколько минут по той же схеме будет снесена нижняя часть.

На освободившемся месте Уральская горно-металлургическая компания намерена построить ледовую арену. Уже существуют ее эскизы.

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