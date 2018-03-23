В Татарстане начали готовиться к весеннему паводку

23 марта сотрудники Управления гражданской защиты Казани осмотрели пруд и речку Киндерку в селе Чебакса. Специалисты обследовали подъездные пути к плотине, состояние водопропускных и водопереливных труб на пруду, который предназначен для мелиорации — именно сюда при резком таянии снега будет стекаться вся вода. Спасатели очистили ото льда оголовки этих труб и провели ревизию задвижек воды.

«Сейчас идет плановая подготовка, чтобы быть готовым к нестандартным ситуациям в паводковый период. Высота снежного покрова достигает от 60 см до одного метра. Глубина промерзания земли в разных районах Казани по-разному — от 60 до 95 см. Поэтому в этом году при резком подъеме температуры может сложиться очень сложная обстановка. В связи с этим сегодня здесь на пруду, куда при резком таянии снега будет стекаться вся вода, мы проверили водопропускные трубы. Пока никакого ажиотажа нет, идет плановая подготовка. Также пока к нам не поступало никаких тревожных звонков от казанцев о подтоплении, поэтому работаем в плановом режиме», — сказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов.