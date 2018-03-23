Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Захарченко спрогнозировал создание новой народной республики
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
РФ ответит Польше на высылку дипломатов: будет хуже, чем Лондону
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
16:38 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане начали готовиться к весеннему паводку

Подготовка к паводку началась в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

23 марта сотрудники Управления гражданской защиты Казани осмотрели пруд и речку Киндерку в селе Чебакса. Специалисты обследовали подъездные пути к плотине, состояние водопропускных и водопереливных труб на пруду, который предназначен для мелиорации — именно сюда при резком таянии снега будет стекаться вся вода. Спасатели очистили ото льда оголовки этих труб и провели ревизию задвижек воды.

«Сейчас идет плановая подготовка, чтобы быть готовым к нестандартным ситуациям в паводковый период. Высота снежного покрова достигает от 60 см до одного метра. Глубина промерзания земли в разных районах Казани по-разному — от 60 до 95 см. Поэтому в этом году при резком подъеме температуры может сложиться очень сложная обстановка. В связи с этим сегодня здесь на пруду, куда при резком таянии снега будет стекаться вся вода, мы проверили водопропускные трубы. Пока никакого ажиотажа нет, идет плановая подготовка. Также пока к нам не поступало никаких тревожных звонков от казанцев о подтоплении, поэтому работаем в плановом режиме», — сказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов.

По анализу Гидрометцентра РТ, максимальные уровни воды весеннего половодья на реках Свияга, Меша, Казанка, Вятка, Актай и Черемшан ожидаются в пределах нормы и несколько выше средних многолетних значений. На остальной территории республики преимущественно ниже средних уровней воды.

В Куйбышевском водохранилище наблюдается повышенный уровень воды на 3,5−4 метра. Поэтому при прохождении пиков весеннего половодья на малых реках возможно затопление приустьевых территорий рек, впадающих в Куйбышевское водохранилище (Сумка, Свияга, Казанка, Меша, Вятка, Шешма, Зай).

«Характер развития весеннего половодья, будет напрямую зависеть от погодных процессов периода снеготаяния. Развитие весенних процессов, вскрытие малых рек на территории Татарстана ожидается в сроки близкие к средним многолетним датам и преимущественно в первой-второй декаде апреля», — отметили в Гидрометцентре РТ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Ученые раскрыли тайну «гуманоида из Атакамы»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь