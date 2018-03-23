В Татарстане начали готовиться к весеннему паводку
Подготовка к паводку началась в Татарстане, сообщает
Подготовка к паводку началась в Татарстане, сообщает
23 марта сотрудники Управления гражданской защиты Казани осмотрели пруд и речку Киндерку в селе Чебакса. Специалисты обследовали подъездные пути к плотине, состояние водопропускных и водопереливных труб на пруду, который предназначен для мелиорации — именно сюда при резком таянии снега будет стекаться вся вода. Спасатели очистили ото льда оголовки этих труб и провели ревизию задвижек воды.
«Сейчас идет плановая подготовка, чтобы быть готовым к нестандартным ситуациям в паводковый период. Высота снежного покрова достигает от 60 см до одного метра. Глубина промерзания земли в разных районах Казани
По анализу Гидрометцентра РТ, максимальные уровни воды весеннего половодья на реках Свияга, Меша, Казанка, Вятка, Актай и Черемшан ожидаются в пределах нормы и несколько выше средних многолетних значений. На остальной территории республики преимущественно ниже средних уровней воды.
В Куйбышевском водохранилище наблюдается повышенный уровень воды на 3,5−4 метра. Поэтому при прохождении пиков весеннего половодья на малых реках возможно затопление приустьевых территорий рек, впадающих в Куйбышевское водохранилище (Сумка, Свияга, Казанка, Меша, Вятка, Шешма, Зай).
«Характер развития весеннего половодья, будет напрямую зависеть от погодных процессов периода снеготаяния. Развитие весенних процессов, вскрытие малых рек на территории Татарстана ожидается в сроки близкие к средним многолетним датам и преимущественно в
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