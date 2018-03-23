Журналист ОНТ Василий Садовский умер в 31 год
Его нашли мертвым утром 23 марта.
Его нашли мертвым утром 23 марта.
— Утром он просто не проснулся. Что в точности случилось, пока не знаем, — цитирует сотрудников телеканала ОНТ nn.by.
Василий окончил Институт журналистики БГУ, по распределению пришел работать на «Радио ОНТ», а затем перешел на телеканал ОНТ в отдел новостей. Этой осенью он вернулся из Польши, где учился в Кракове по специальности «журналист радио».
Василий жил с родителями и был единственным ребенком в семье. Родители нашли его тело в постели, когда хотели разбудить утром.
Друзья тепло отзываются о Василии Садовском, называя его хорошим парнем с чистой совестью.
Точная причина смерти пока неизвестна. Скорее всего, у парня остановилось сердце.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.