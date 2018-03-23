Журналист ОНТ Василий Садовский умер в 31 год

Источник: Комсомольская правда

— Утром он просто не проснулся. Что в точности случилось, пока не знаем, — цитирует сотрудников телеканала ОНТ nn.by.

Василий окончил Институт журналистики БГУ, по распределению пришел работать на «Радио ОНТ», а затем перешел на телеканал ОНТ в отдел новостей. Этой осенью он вернулся из Польши, где учился в Кракове по специальности «журналист радио».

Василий жил с родителями и был единственным ребенком в семье. Родители нашли его тело в постели, когда хотели разбудить утром.

Друзья тепло отзываются о Василии Садовском, называя его хорошим парнем с чистой совестью.