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16:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Журналист ОНТ Василий Садовский умер в 31 год

Его нашли мертвым утром 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

— Утром он просто не проснулся. Что в точности случилось, пока не знаем, — цитирует сотрудников телеканала ОНТ nn.by.

Василий окончил Институт журналистики БГУ, по распределению пришел работать на «Радио ОНТ», а затем перешел на телеканал ОНТ в отдел новостей. Этой осенью он вернулся из Польши, где учился в Кракове по специальности «журналист радио».

Василий жил с родителями и был единственным ребенком в семье. Родители нашли его тело в постели, когда хотели разбудить утром.

Друзья тепло отзываются о Василии Садовском, называя его хорошим парнем с чистой совестью.

Точная причина смерти пока неизвестна. Скорее всего, у парня остановилось сердце.

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