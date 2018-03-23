Возле «Екатеринбург-Арены» скоро ограничат движение
Мэрия Екатеринбурга предупреждает водителей об изменении схемы движения на ВИЗе, возле стадиона «Екатеринбург-Арена». Как сообщили Накануне.RU в администрации города, ограничения будут действовать два дня: 15 апреля и 6 мая.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.