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16:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Возле «Екатеринбург-Арены» скоро ограничат движение

Мэрия Екатеринбурга предупреждает водителей об изменении схемы движения на ВИЗе, возле стадиона «Екатеринбург-Арена». Как сообщили Накануне.RU в администрации города, ограничения будут действовать два дня: 15 апреля и 6 мая.

Источник: РИА "Новости"

Это связано с проведением тестовых матчей на центральном стадионе.

15 апреля в городе полностью будет закрыто движение на улице Ключевской от Токарей до Мельникова, а также на улице Репина — от проспекта Ленина до Мельникова.

6 мая власти ограничат движение только на улице Ключевской — от Токарей до Мельникова.

Напомним, что 1 апреля ФК «Урал» и «Рубин» первые проверят «Екатеринбург-Арену», в этот день власти также ввели ограничения для водителей.

15 апреля на стадионе сыграют команды «Урал» и «Спартак», а 6 мая «Урал» встретится с «Амкаром».

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