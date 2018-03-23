Возле «Екатеринбург-Арены» скоро ограничат движение

Источник: РИА "Новости"

Это связано с проведением тестовых матчей на центральном стадионе.

15 апреля в городе полностью будет закрыто движение на улице Ключевской от Токарей до Мельникова, а также на улице Репина — от проспекта Ленина до Мельникова.

6 мая власти ограничат движение только на улице Ключевской — от Токарей до Мельникова.

Напомним, что 1 апреля ФК «Урал» и «Рубин» первые проверят «Екатеринбург-Арену», в этот день власти также ввели ограничения для водителей.