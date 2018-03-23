На День города в Новосибирске изготовят пирожное длиной в 125 метров

Мэр Новосибирска заявил, что он убежден в том, что городские кондитеры справятся с непростым заданием, поскольку на международных конкурсах никогда не занимали места ниже третьего и нацеливаются на золото. Как заметил Анатолий Локоть, «уровень кондитеров в Новосибирске высокий, и с такой задачей уж подавно справятся». Тем не менее, вопросы еще остаются: например, где изготавливать пирожное такой длины?