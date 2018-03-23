На День города в Новосибирске изготовят пирожное длиной в 125 метров

Мэр Новосибирска заявил, что он убежден в том, что городские кондитеры справятся с непростым заданием, поскольку на международных конкурсах никогда не занимали места ниже третьего и нацеливаются на золото. Как заметил Анатолий Локоть, «уровень кондитеров в Новосибирске высокий, и с такой задачей уж подавно справятся». Тем не менее, вопросы еще остаются: например, где изготавливать пирожное такой длины?
По словам мэра Новосибирска, организаторы Дня города уверяют, что все продумано и точно «будет вкусно». Надо отметить, что соответствующий опыт уже есть: в 2013 году к 120-летию Новосибирска кондитеры изготовили пирожное длиной 90 метров. Над его изготовлением тогда работали 30 кондитеров и 10 студентов техникума пищевой промышленности.
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