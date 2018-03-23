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17:46 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района

Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются посетителям бесплатно.

Источник: Reuters

28 марта 2018 года c 12:00 до 14:00 в здании муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 21) состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского внутригородского района. Мероприятие организует государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

На ярмарке вакансий работодатели Самары предложат вакантные рабочие места. Любой желающий сможет подобрать подходящий вариант трудоустройства и из общегородской базы Центра занятости, которая насчитывает свыше 11000 вакансий. Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан, а также по вопросам участия в специальных программах занятости.

Кроме того, всем заинтересованным гражданам будут предоставлены информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий региона, данные о вакансиях по временной занятости и сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра.

Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются посетителям бесплатно.

Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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