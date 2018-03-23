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16:43 (мск), источник: Sputnik.by

Николай Лукашенко исполнил серенаду Шуберта для патриарха Илии II

Александр Лукашенко передал Патриарху всея Грузии приветствие от митрополита Филарета и митрополита Павла. Президент Беларуси и Илия II вместе зажгли свечу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Присутствовавший на встрече президента Беларуси с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко сыграл на рояле, сообщает пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Илия II обменялись памятными подарками и вместе зажгли свечу. Николай сыграл на рояле серенаду Шуберта. Грузинский патриарх сочиняет музыку, и участники встречи прослушали произведения и его авторства.

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Белорусский президент передал Илие II приветствие от Митрополита Филарета и Митрополита Павла.

«Между нашими народами очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди. Вы наши истинные братья. И у нас нет другого выхода, кроме как строить самые теплые и добрые отношения уже будучи не в одном государстве», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Грузия много добились в последние годы, выстроена база для развития отношений, благодаря чему заключено множество двусторонних договоров.

Президент Беларуси также высоко оценил роль грузинской церкви в сохранении государства и единства народа. Лукашенко заявил, что в Беларуси стремятся поддерживать мир и межконфессиональное согласие.

«Это наш бренд, хорошая реклама нашей страны — этот мир и покой. И мы будем делать все для того, чтобы не только у наших соседей, но чтобы такой мир и покой были в любом другом государстве. И готовы в этом направлении сделать все то, что захотят эти государства, как это было и в случае с Украиной», — добавил он.

По его мнению, в Украине справятся с проблемами, и страна преодолеет этот этап в жизни страны. «Все войны начинаются с маленькой драки. Поэтому всякие подобные силовые телодвижения надо пресекать в корне и не допускать в обществе раздрая», — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Илия II выразил надежду, что дружеские отношения между Минском и Тбилиси будут развиваться. «Мы очень рады, что вы с нами, и надеюсь, что будущие отношения будут развиваться положительно», — сказал патриарх.

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