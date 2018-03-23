С 1 апреля в Перми на эспланаде начнут строить фонтан
Работы продлятся все лето.
Работы продлятся все лето.
Новый светомузыкальный фонтан в центре Перми должен появиться уже этой осенью. Правда, вначале он будет действовать только в тестовом режиме. А на полную мощность заработает в 2019 году — после того, как завершатся все работы по благоустройству эспланады.
Как мы уже рассказывали, в Перми была представлена концепция преображения эспланады, предложенная московской компанией «СБ Девелопмент».
Согласно этой концепции часть эспланады — от здания Законодательного Собрания до улицы Попова — окружат искусственными холмами, на которых будут высажены разнообразные растения. Эти холмы будут защищать площадь от шума улиц и ветра, а также зрительно разделят площадь на две части. Центром одной из них станет светомузыкальный фонтан в виде эллипса, окруженный с трех сторон полукруглыми
На днях в Перми был заключен договор по проекту благоустройства эспланады. Все работы разделяются на три этапа.
1. Проведение
2. Строительство фонтана.
3. Благоустройство самой эспланады.
— Договор заключен только на первые два этапа, — рассказали в Региональной службе по тарифам. — Это те работы, которые нужно проводить в любом случае. Подрядчики займутся прокладкой коммуникаций — электрических и водопроводных сетей, забивкой свай, заливкой бетонного основания. На эспланаде очень сложные геологические условия, ведь там протекала река, и
Эти работы начнутся уже с 1 апреля.
А проект благоустройства эспланады предварительно должен пройти обсуждение на общественных слушаниях и градостроительном совете.
Представленная концепция — это только идея. А конкретный проект еще предстоит принять — с учетом мнения общественности и профессионалов.
На преобразование эспланады планируется потратить 400 миллионов рублей. По 135 миллионов выделят из краевого и городского бюджетов, еще 130 миллионов — из средств Сбербанка.
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