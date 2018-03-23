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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Перми на эспланаде начнут строить фонтан

Работы продлятся все лето.

Новый светомузыкальный фонтан в центре Перми должен появиться уже этой осенью. Правда, вначале он будет действовать только в тестовом режиме. А на полную мощность заработает в 2019 году — после того, как завершатся все работы по благоустройству эспланады.

Как мы уже рассказывали, в Перми была представлена концепция преображения эспланады, предложенная московской компанией «СБ Девелопмент».

Согласно этой концепции часть эспланады — от здания Законодательного Собрания до улицы Попова — окружат искусственными холмами, на которых будут высажены разнообразные растения. Эти холмы будут защищать площадь от шума улиц и ветра, а также зрительно разделят площадь на две части. Центром одной из них станет светомузыкальный фонтан в виде эллипса, окруженный с трех сторон полукруглыми скамьями-амфитеатрами, врезанными в холмы. На второй части во время праздничных мероприятий будут устанавливать быстровозводимую сцену.

На днях в Перми был заключен договор по проекту благоустройства эспланады. Все работы разделяются на три этапа.

1. Проведение проектно-изыскательских и инженерных работ.

2. Строительство фонтана.

3. Благоустройство самой эспланады.

— Договор заключен только на первые два этапа, — рассказали в Региональной службе по тарифам. — Это те работы, которые нужно проводить в любом случае. Подрядчики займутся прокладкой коммуникаций — электрических и водопроводных сетей, забивкой свай, заливкой бетонного основания. На эспланаде очень сложные геологические условия, ведь там протекала река, и из-за грунтовых вод под землей — сплошное болото.

Эти работы начнутся уже с 1 апреля.

А проект благоустройства эспланады предварительно должен пройти обсуждение на общественных слушаниях и градостроительном совете.

Представленная концепция — это только идея. А конкретный проект еще предстоит принять — с учетом мнения общественности и профессионалов.

На преобразование эспланады планируется потратить 400 миллионов рублей. По 135 миллионов выделят из краевого и городского бюджетов, еще 130 миллионов — из средств Сбербанка.

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