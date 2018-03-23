В Левобережном районе Воронежа ликвидируют зловонное озеро
От хронической утечки нечистот спасет замена канализации.
От хронической утечки нечистот спасет замена канализации.
В Левобережном районе на улицах Дубровина, Костромская и Ростовская завершается замена изношенного участка канализации. Вместо старых проржавевших труб сотрудники водоканала прокладывают современные, выполненные из полиэтилена.
— Сейчас мы производим прокол под железной дорогой, и монтируем последние 160 метров. Трубу прокладываем диаметром 160 мм в чехле диаметром 312 мм. Полиэтилен — надежный материал со сроком службы 50 лет. Дополнительный чехол обеспечит необходимую прочность при прохождении поездов по железнодорожной ветке, — рассказал начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей Сергей Корышев.
Рабочие используют новый бестраншейный метод, позволяющий прокладывать в день до 50 метров трубы. Работы завершатся в апреле этого года и жилые дома переключат на новую ветку. Кстати, замена канализации избавит местных жителей не только от проблем с водоотведением, но и позволит ликвидировать зловонное «озеро», разливавшееся вблизи жилых домов
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